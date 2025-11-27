Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Sırp başantrenör, EuroLeague'de ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

MONACO'YA MAĞLUP OLMUŞTU

Anadolu Efes, Euroleague'de son olarak deplasmanda Monaco Basket'e 102-66 mağlup olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.

Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."