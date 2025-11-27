Cumhuriyet Gazetesi Logo
Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

27.11.2025 11:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Anadolu Efes'te ayrılık resmen açıklandı!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, 53 yaşındaki Sırp başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes, başantrenör Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bu sezon Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde 6 galibiyet, 3 mağlubiyet yaşayan Sırp başantrenör, EuroLeague'de ise 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ile 15. sırada yer aldı.

MONACO'YA MAĞLUP OLMUŞTU

Anadolu Efes, Euroleague'de son olarak deplasmanda Monaco Basket'e 102-66 mağlup olmuştu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Sayın Igor Kokoškov ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için başarılar dileriz.

Takımımız, yeni başantrenörümüz belirlenene kadar çalışmalarını Radovan Trifunovic yönetiminde sürdürecektir."

İlgili Konular: #anadolu efes #igor kokoşkov #Basketbol Süper Ligi

İlgili Haberler

TOFAŞ kendi evinde Anadolu Efes'e geçit vermedi!
TOFAŞ kendi evinde Anadolu Efes'e geçit vermedi! TOFAŞ, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 86-79 mağlup etti.
Anadolu Efes, Barcelona'yı tek fark ile geçmesini bildi!
Anadolu Efes, Barcelona'yı tek fark ile geçmesini bildi! Anadolu Efes, Euroleague'in 12. haftasında konuk ettiği Barcelona'yı 74-73 yendi.
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup
Anadolu Efes, Monaco deplasmanında farklı mağlup EuroLeague'in 13. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Monaco'ya 102-66 yenilerek sezonun 8. mağlubiyetini aldı.