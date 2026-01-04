Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 16:35:00
Anadolu Efes'ten Mersin Spor karşısında rahat galibiyet!

Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Mersin Spor'u 93-80 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Mersinspor'u 93-80 yendi.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, 14. maçında 8. galibiyetini elde etti. Akdeniz temsilcisi ise 10. kez mağlup oldu.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Loyd 8, Lee 9, Dessert 19, David Mutaf 22, Ercan Osmani 9, Şehmus Hazer 3, Fenemen, Dozier 8, Swider 13, Erkan Yılmaz 2, Jones

Mersinspor: Cowan 8, Cruz 11, Ege Tırpancı 4, White 13, Chassang 4, Olaseni 13, Cobbs 14, March 9, Leon Apaydın 4, Koray Çekici

1. Periyot: 23-16

Devre: 52-43

3. Periyot: 72-67

Beş faulle çıkan: 38.46 David Mutaf (Anadolu Efes)

