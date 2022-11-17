Anadolu Efes THY EuroLeague'de Barcelona'ya acımadı
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde konuk ettiği İspanyol kulüp Barcelona'yı 96-86 mağlup etti.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında karşılaştığı Barcelona'yı 96-86 yendi.
EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde İspanyol ekip Barcelona'yı ağırladı.
MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ
Efes, Barcelona'yı 96-86 mağlup ederek Avrupa'daki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.
Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri bu sonuçla EuroLeague'deki 3. galibiyetine ulaşmış oldu.
Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında 22 Kasım Salı günü deplasmanda İtalyan ekip Olimpia Milano ile karşılaşacak.
Video Haberler
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
- Meslek aşkı herkesi hayran bırakıyor
- 60 yıldır saat tamir ediyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhurbaşkanı adaylığı için iki isim verdi
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- İYİ Parti'ye seslendi
- Taksim bombacısının kullandığı 4 sır cep telefonu
- O sorular karşısında suspus!
- O soruyu kendimize sorar hale geldik
- Taksim bombacısının ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı
- Barış Akarsu’nun yaşamı film oldu
- Akşener'den sert yanıt!
- Okan Buruk, Yusuf için kararını verdi!