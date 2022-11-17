Anadolu Efes THY EuroLeague'de Barcelona'ya acımadı

THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde konuk ettiği İspanyol kulüp Barcelona'yı 96-86 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2022 Perşembe, 22:37
Anadolu Efes THY EuroLeague'de Barcelona'ya acımadı
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Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 8. haftasında karşılaştığı Barcelona'yı 96-86 yendi.

EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, kendi evinde İspanyol ekip Barcelona'yı ağırladı.

MAĞLUBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Efes, Barcelona'yı 96-86 mağlup ederek Avrupa'daki 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri bu sonuçla EuroLeague'deki 3. galibiyetine ulaşmış oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'in 9. haftasında 22 Kasım Salı günü deplasmanda İtalyan ekip Olimpia Milano ile karşılaşacak.


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