Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Ekim 2022 Cuma, 10:39

Basketbol THY EuroLeague'in 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı S Sport naklen yayımlayacak.

Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

Takımlar arasında daha önce EuroLeague'de yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.

CUMHURİYETİMİZİN 99. YILINDAN 100. YILINA GEÇİŞİ COŞKUYLA KUTLANACAK

Türk derbisine ev sahipliği yapacak maç boyunca Cumhuriyet Bayramımız coşkuyla kutlanacak. Sinan Erdem Spor Salonu, taraftarlara dağıtılacak olan Türk bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için kırmızıya boyanacak.

ANADOLU EFES, CUMHURİYET BAYRAMI FORMASI İLE SAHAYA ÇIKACAK

Anadolu Efes, bu önemli buluşmada 29 Ekim'e özel formayla parkede olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ile bayrağımızın renklerinin de yer aldığı formayı Anadolu Efes oyuncularının yanı sıra Anadolu Efes'in sevilen maskotu Çaylak da giyecek.