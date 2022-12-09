Anadolu Efes THY EuroLeague'de seriye bağladı: Zalgiris Kaunas 60-86 Anadolu Efes
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda karşılaştığı Zalgiris Kaunas'ı 86-60 mağlup etti.
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 12. haftasında deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibini 86-60 yendi.
Lacivert-beyazlı takım bu sonuçla üst üste 5, toplamda ise 7. galibiyetini elde etti. Litvanya ekibi ise 6. kez mağlup oldu.
Karşılaşmanın ilk periyodu 25-19 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle geçilirken, soyunma odasına 33-33 eşitlikle gidildi.
Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan ve üçüncü çeyreği 63-48 önde bitiren Anadolu Efes, salondan 86-60 galip ayrıldı.
Salon: Zalgirio Arena
Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Anne Panther (Almanya)
Zalgiris: Evans 4, Hayes 4, Smits 8, Brazdeikis 9, Ulanovas 9, Cavanaugh 15, Butkevicius 7, Giedraitis 4, Kalnietis, Birutis, Lelevicius
Anadolu Efes: Micic 19, Bryant 2, Beaubois 20, Polonara, Pleiss 7, Clyburn 17, M'Baye 9, Dunston 6, Zizic 6, Taylor, Ömercan İlyasoğlu
1. Periyot: 19-25
Devre: 33-33
3. Periyot: 48-63
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