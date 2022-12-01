Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u ağırlayacak

THY Euroleague'in 11. haftasında Anadolu Efes, İstanbul'da Yunan temsilcisi Olympiakos ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2022 Perşembe, 09:26
Anadolu Efes, evinde Olympiakos'u ağırlayacak
Abone Ol google-news

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Anadolu Efes, günü Yunanistan'ın Olympiakos takımını ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Başantrenör Ergin Ataman'ın öğrencileri, bu sezon 10 maçta 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle 7. sırada bulunuyor.

Konuk takım Olympiakos ise 7 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor.

AVRUPA'DA 778. MAÇ

Anadolu Efes, Olympiakos karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 778. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 777 karşılaşmada 443 galibiyet ve 334 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 530. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 529 mücadelenin 286'sını kazandı, 243'ünden mağlubiyetle ayrıldı.


Olympiakos THY Avrupa Ligi anadolu efes

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler