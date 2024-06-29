Anadolu Efes, Tyrique Jones ile yollarını ayırdı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 17:22

Güncelleme: 29.06.2024 - 17:22

Anadolu Efes Basketbol Takımı, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Tyrique Jones ile yollarını ayırdı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımıza katılan Tyrique Jones ile yollarımız ayrılmış bulunmaktadır. Jones'a, takımımıza katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.