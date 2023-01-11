Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
THY EuroLeague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda İspanyol ekip Valencia Basket ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.
ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?
Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.
ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
EFES ASVEL'İ YENMİŞTİ
Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, son maçında Fransa'nın ASVEL ekibini 78-72 mağlup etmişti.
AVRUPA'DA 785. MAÇ
Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 785. maçını yapacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 537. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 536 mücadelenin 290'ını kazandı, 246'sından mağlubiyetle ayrıldı.
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