Anadolu Efes - Valencia Basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 11.01.2023 - 11:03

Güncelleme: 11.01.2023 - 11:03

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 18. haftasında bugün deplasmanda İspanya'nın Valencia Basket takımıyla karşılaşacak.

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI SAAT KAÇTA?

Pabellon Fuente De San Luis'te oynanacak müsabaka, saat 22.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - VALENCIA BASKET MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

EFES ASVEL'İ YENMİŞTİ

Geride kalan 17 karşılaşmada 9 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Anadolu Efes, 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi ise 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, son maçında Fransa'nın ASVEL ekibini 78-72 mağlup etmişti.

AVRUPA'DA 785. MAÇ

Anadolu Efes, Valencia Basket karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 785. maçını yapacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 784 karşılaşmada 447 galibiyet ve 337 yenilgi yaşadı.

Avrupa Ligi'nde ise 537. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, organizasyonda daha önceki 536 mücadelenin 290'ını kazandı, 246'sından mağlubiyetle ayrıldı.