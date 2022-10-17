Anadolu Efes, Valencia Basket'i konuk edecek

Anadolu Efes, Euoleague'in 3. haftasında Valencia Basket'i konuk edecek.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 10:16
Anadolu Efes, Valencia Basket'i konuk edecek
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Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Anadolu Efes, yarın İspanya temsilcisi Valencia Basket'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Anadolu Efes, geride kalan iki haftada birer galibiyet ve yenilgi yaşadı. İlk maçında Kızılyıldız mts'yi yenen lacivert-beyazlılar, ikinci haftada AS Monaco'ya deplasmanda yenilerek ligde 6. sırada yer aldı.

Ligde henüz galibiyeti olmayan 5 takım arasında bulunan Valencia Basket ise Cazoo Baskonia ve LDLC ASVEL ile oynadığı maçlardan mağlup ayrıldı.


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