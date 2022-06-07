Anadolu Efes Will Clyburn transferini duyurdu
EuroLeague'de üst üste 2. kez şampiyon olan ve Basketbol Süper Lig'de de şampiyonluk hedefi ile final serisine hazırlanan Anadolu Efes, Amerikalı oyuncu Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Anadolu Efes, CSKA Moskova'dan ayrılan Will Clyburn ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Yıldız oyuncu daha önce Türkiye'de Darüşşafaka forması giymişti.
1990 doğumlu oyuncu 2.01 metre boyunda ve forvet pozisyonunda görev yapıyor.
@Da_Thrill21 ile 2 yıllık sözleşme imzaladık! #HoşGeldin#NewQuest #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hlccA9KkfB— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 7, 2022
2013 yılında Iowa State Üniversitesi’nden mezun olan Will Clyburn, profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda Almanya’nın Ratiopharm Ulm takımında başladı. Burada iki sezon forma giydikten sonra İsrail’in Hapoel Holon takımında bir sezon görev yaptı ve 2016-17 sezonu başında Darüşşafaka’ya transfer oldu. Darüşşafaka’da da bir sezon forma giyen başarılı oyuncu bir sezon sonra Rusya’nın CSKA Moskova takımının yolunu tuttu ve 2021-22 sezonu sonuna kadar burada görev yaptı.
2018, 2019 ve 2021’de CSKA Moskova forması ile VTB Ligi şampiyonluğuna ulaşan başarılı oyuncu, 2018-19 sezonunda Euroleague şampiyonluğu yaşarken, Final Four’un en değerli oyuncusu seçildi ve aynı zamanda sezonun en iyi beşinde de yer aldı.
Euroleague’de CSKA Moskova forması ile 20 maçta 28:11 dakika ortalama süre alan başarılı oyuncu, maç başına 14,9 sayı, 5,2 ribaunt ve 1,7 asist ortalamaları ile mücadele etti.
VTB Ligi’nde ise 26 maçta 26:07 dakika ortalama süre alan Will Clyburn, maç başına 13,3 sayı, 3,8 ribaunt ve 1,8 asist ortalamaları yakaladı.
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