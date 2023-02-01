Anadolu Efes - Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 11:23

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 11:23

Anadolu Efes, THY EuroLeague'in 22. haftasında bugün Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ANADOLU EFES LİTVANYA'DA KAZANMIŞTI

EuroLeague'de çıktığı 21 maçta 10 galibiyet ve 11 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 10. sırada bulunuyor.

Organizasyonda yaptığı maçların 12'sini kazanan ve 9'undan mağlup ayrılan Zalgiris ise 7. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Litvanya'da oynanan maçı, Anadolu Efes 86-60 kazanmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 22. MAÇ

Anadolu Efes ile Zalgiris, THY EuroLeague'de 22. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 21 maçın 11'ini Anadolu Efes, 10'unu ise Zalgiris kazandı.

Lacivert-beyazlılar, son 4 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

AVRUPA'DA 789. RANDEVU

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 789. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 788 karşılaşmada 448 galibiyet ve 340 yenilgi yaşadı.

EuroLeague'de ise 541. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 540 mücadelenin 291'ini kazandı, 249'undan ise mağlubiyetle ayrıldı.