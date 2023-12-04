Anadolu Efes'e 2 yıldızından kötü haber!

Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın 3, Will Clyburn'ün ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:23
Anadolu Efes'e 2 yıldızından kötü haber!
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Anadolu Efes'e iki yıldızından kötü haber geldi.

Kulüp, Rodrigue Beaubois'in 3, Will Clyburn'ün ise sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adele bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir.

Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık; Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta, Clyburn'ün ise yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."

Anadolu Efes, THY EuroLeague'de salı günü Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


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