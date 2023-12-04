Anadolu Efes'e 2 yıldızından kötü haber!
Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois'nın 3, Will Clyburn'ün ise 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Anadolu Efes'e iki yıldızından kötü haber geldi.
Kulüp, Rodrigue Beaubois'in 3, Will Clyburn'ün ise sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"İkinci Kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adele bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir.
Takım Doktorumuz Uğur Diliçıkık; Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta, Clyburn'ün ise yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir."
Anadolu Efes, THY EuroLeague'de salı günü Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Marmara Denizi'nde korkutan deprem!
- Kabataş gelini neden boşandı?
- Demirtaş'tan 'acı' değerlendirme
- Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- 5.1'lik depremin bilançosu...
- MAK Araştırma'dan İstanbul anketi!
- Cem Davran'ın 'Cumhuriyet' konuşması gündem oldu
- Anlaşma iddiasına jet yanıt
- TÜİK ve ENAG enflasyon verilerini açıkladı