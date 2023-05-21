Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 21.05.2023 - 15:16

Güncelleme: 21.05.2023 - 15:20

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. maçında Anadolu Efes deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 91-74 mağlup etti.

Ergin Ataman

Bu sonucun ardından Anadolu Efes sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile eşleşti.

Ligi dördüncü bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor'la eşleşti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sinem Tetik

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Altan Erol 15, Rathan 3, Gielo 4, Hamilton 8, Bilgehan Diril 3, Gökhan Aydın 6, Bertan Baştan 3, Ayberk Olmaz 8, Harris 21

Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 13, Bryant 12, Clyburn 3, Zizic 10, Doğuş Balbay, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna 12, Buğrahan Tuncer 21, Dunston 7

1.Periyot: 17-21

Devre: 33-47

3. Periyot: 50-72