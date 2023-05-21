Anadolu Efes'in play-off'taki rakibi belli oldu!
Anadolu Efes, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 91-74 mağlup ederek sezonu 3. tamamladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. maçında Anadolu Efes deplasmanda Yukatel Merkezefendi'yi 91-74 mağlup etti.
Ergin Ataman
Bu sonucun ardından Anadolu Efes sezonu 3. sırada tamamladı ve play-off'ta Darüşşafaka Lassa ile eşleşti.
Ligi dördüncü bitiren Pınar Karşıyaka ise Frutti Extra Bursaspor'la eşleşti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Sinem Tetik
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu, Altan Erol 15, Rathan 3, Gielo 4, Hamilton 8, Bilgehan Diril 3, Gökhan Aydın 6, Bertan Baştan 3, Ayberk Olmaz 8, Harris 21
Anadolu Efes: Larkin 10, Beaubois 13, Bryant 12, Clyburn 3, Zizic 10, Doğuş Balbay, Furkan Haltalı 6, Egehan Arna 12, Buğrahan Tuncer 21, Dunston 7
1.Periyot: 17-21
Devre: 33-47
3. Periyot: 50-72
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