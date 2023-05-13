Lider Türk Telekom, Anadolu Efes'e takıldı! Anadolu Efes 102 - 87 Türk Telekom (Maç sonucu)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Anadolu Efes, Türk Telekom'u 102-87 yendi.
Bir maçı eksik olan Anadolu Efes ligde 20. galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 5. kez mağlup oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Anadolu Efes, Zizic ve Micic ile skor bulduğu ilk periyodu 26-19 önde geçti. İkinci periyotta da hücumda daha iyi bir performans ortaya koyan lacivert-beyazlı takım, soyunma odasına 45-37 önde gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına da etkili mücadelesini taşıyan Anadolu Efes, Beaubois'nın dış atışlardan üst üste kaydettiği basketlerle 27. dakikada farkı 16 sayıya (62-46) çıkardı. Hem hücum hem de savunmada kötü bir performans ortaya koyan rakibi karşısında üstün mücadelesini sürdüren lacivert-beyazlı takım, son periyoda da 79-50 önde girdi.
Son periyotta da kontrollü bir mücadele ortaya koyan Anadolu Efes, rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermedi ve maçtan 102-87 galip ayrıldı.
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