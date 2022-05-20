Anadolu Efes'in üst üste 3. Türk takımlarının 6. finali

20 Mayıs 2022 Cuma, 00:00

Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Turkish Airlines Euroleague'de üst üste üçüncü kez finale yükseldi.

Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti. Anadolu Efes, geçen yıl ise finalde Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek kupayı müzesine götürmüştü.

Dörtlü Final'de 5. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti.

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da beşinci kez yer aldığı Dörtlü Final'de üçüncü kez finale yükselme sevinci yaşadı.

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti.

TÜRK TAKIMLARINDAN ÜST ÜSTE 6. FİNAL

Anadolu Efes'in üst üste üçüncü kez kaldığı finalde, Türk takımları üst üste 6. kez mücadele edecek. Anadolu Efes'ten önce de Fenerbahçe Beko üst üste üç kez final sevinci yaşamıştı.

Üst üste 6. kez bir Türk takımı Final Four'da finalde:

2015/16: Fenerbahçe Beko

2016/17: Fenerbahçe Beko

2017/18: Fenerbahçe Beko

2018/19: Anadolu Efes

2020/21: Anadolu Efes

2021/22: Anadolu Efes