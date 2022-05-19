Melih Saatçı, Olympiakos - Anadolu Efes maçını değerlendirdi

19 Mayıs 2022 Perşembe, 20:53

Turkish Airlines Euroleague Final Four'da Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Saatçı'nın değerlendirmesi şu şekilde:

"Geçen sezonun Euroleague şampiyonu, Türk basketbolunun gözbebeği Anadolu Efes, yine bu akşam tüm basketbol severleri ekran başına kitledi.

Yıllardır birbirlerine sayısız defa rakip olan iki takım, Dörtlü Final organizasyonunda ilk kez karşı karşıya geldi.

Yunan basketbolunun lokomotif takımı Olympiakos birinci periyotta oyunu istediği gibi şekillendirmek istese de ikinci periyotta Anadolu Efes’ te Larkin ‘in devreye girmesiyle Efes oyunda dengeyi sağladı.Üçüncü periyot Micic’ in de devreye girmesi ile oyunda 11 sayıya kadar farkı yakalayan Anadolu Efes, rakip takımın dış oyuncularına baskı kuramayınca oyunda yeniden iki takım adına denge geldi.

Son periyotta Olympiakos takımı , Anadolu Efes’i içeriden oynatmayarak onları üçlük attırmaya zorladı.Efes 3’lükleri atamayınca Olympiakos oyunda kalmayı başardı.Maçın son saniyeleri adeta geçmek bilmedi.

Miçiç, Miçiç, Miçiç muhteşem bir atışla bizlere 19 Mayıs bayramımız da ikinci bayramınızı yaşattı. Tebrikler Anadolu Efes sana şampiyonluk yakışır."