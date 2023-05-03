Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi

Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, Chris Singleton'ın yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında yapılan tetkiklerde koroner anjiyografisinin temiz çıktığını duyuruldu.

AA
Yayınlanma: 03.05.2023 - 09:35
Anadolu Efes'in basketbolcusu Chris Singleton kalp krizi geçirdi
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'te forma giyen Chris Singleton kalp krizi geçirdi.

33 yaşındaki oyuncu hastaneye kaldırıldı. Kulüp, Singleton'ın müşahede altında tutulduğunu belirtirken durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"TETKİKLER SÜRMEKTEDİR"

Anadolu Efes tarafından Chris Singleton'ın sağlık durumu ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Anadolu Efes: Bugün yaşadığı göğüs ağrısı sonrasında tetkikleri yapılmakta olan Chris Singleton'ın koroner anjiyografisi temiz çıkmıştır. Oyuncumuzun ileri tetkikleri sürmektedir. Bu süre zarfında müşahede altında tutulacak ve gelişmeler kulübümüz tarafından paylaşılacaktır."

Chris Singleton


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