Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi sona erdi!
Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Genel Direktör Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.
2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı. Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu.
Etiketler: #Alper Yılmaz #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi
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