Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi sona erdi!

Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes, Genel Direktör Alper Yılmaz ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi sona erdi!
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AA
Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:20

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı. Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu.


Etiketler: #Alper Yılmaz #anadolu efes #Basketbol Süper Ligi

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