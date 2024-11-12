Anadolu Efes'te Alper Yılmaz dönemi sona erdi!

Yayınlanma: 12.11.2024 - 16:20

Güncelleme: 12.11.2024 - 16:20

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün genel direktörü Alper Yılmaz'ın görevinden ayrıldığı duyuruldu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yılmaz'a katkıları sebebiyle teşekkür edilirken, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek üzere kulübümüzden ayrılma kararı almıştır" ifadeleri kullanıldı.

2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giyen Alper Yılmaz, 2009 yılında sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştı. Alper Yılmaz, 2015 yılının kasım ayından bu yana genel direktör görevini yürütüyordu.