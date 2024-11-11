Anadolu Efes, Mersin Spor'u farklı mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 94-76 yendi.

Anadolu Efes, Mersin Spor'u farklı mağlup etti
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:14

Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor'u 94-76 mağlup etti. 

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Can Mavisu, Mehmet Serdar Ünal, Murat Ciner

Mersin Spor: Olaseni 23, Cobbs 18, Pineiro 13, Emre Tanışan, Cruz 14, Kartal Özmızrak, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 3, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar

Anadolu Efes: Braynt 6, Thompson 2, Ercan Osmani 6, Oturu 26, Erkan Yılmaz 6, Beaubois 21, Johnson 3, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 9, Burak Can Yıldızlı 2, Willis 9, Rıdvan Öncel

1. Periyot: 20-24

Devre: 33-51

3. Periyot: 55-71


Etiketler: #anadolu efes #Mersin Spor #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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