Anadolu Efes'te Ante Zizic'ten fırtına gibi başlangıç!
Anadolu Efes, 36. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu mağlup ederek müzesine götürdü. Ankara'da oynana mücadelede en değerli oyuncu ödülünü ise Efes'in Hırvat oyuncusu Ante Zizic kazandı.
Basketbolda 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenen Anadolu Efes kazandı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 71-62 kazanan lacivert-beyazlılar, 13. kez müzesine götürdüğü kupayı düzenlenen törenle aldı.
EN DEĞERLİ OYUNCU ÖDÜLÜ ZIZIC'E
Kupanın En Değerli Oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in yeni transferi Ante Zizic seçildi.
Karşılaşmayı 22 sayı ve 25 verimlilik puanıyla tamamlayan Hırvat oyuncu, ödülünü maç sonu düzenlenen törende aldı.
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