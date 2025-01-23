Anadolu Efes'te ayrılık! Justus Hollatz...
Anadolu Efes'in yollarını ayırdığı Justus Hollatz, Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.
THY Euroleague ekiplerinden Anadolu Efes, 23 yaşındaki Alman yıldız Justus Hollatz ile yollarının ayrıldğını açıkladı.
Bir başka Euroleague ekibi Bayern Münih ise, Anadolu Efes ile yollarını ayıran Hollatz ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Justus Hollatz, Anadolu Efes forması ile 2024-25 sezonu başında Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı.
Alman milli takımında da forma giyen oyuncu geçtiğimiz yıl sezon başında Anadolu Efes, Cedevita Olimpija'dam kiralamış sezon sonunda da bonservisini almıştı.
BU SEZON EUROLEAGUE'DE 11 MAÇ
Bu sezon EuroLeague'de 11 maça çıkan 1.95'lik oyun kurucu; 0.7 sayı, 0.7 ribaunt ve 1.0 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Etiketler: #Justus Hollatz #anadolu efes #transfer #Bayern Münih
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