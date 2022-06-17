Anadolu Efes'te James Anderson ile yollar ayrıldı

17 Haziran 2022 Cuma, 12:39

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, James Anderson ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."

4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan @JA_Five'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hfmf2CMdhU — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 17, 2022

EFES'TE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 2 ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.