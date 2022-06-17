Anadolu Efes'te James Anderson ile yollar ayrıldı
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes 4 sezondur formasını giyen 33 yaşındaki ABD'Li guard James Anderson ile yollarını ayırdı.
THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, James Anderson ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."
4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan @JA_Five'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz. #BenimYerimBurası pic.twitter.com/hfmf2CMdhU— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 17, 2022
EFES'TE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 2 ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.
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