Anadolu Efes'te James Anderson ile yollar ayrıldı

THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes 4 sezondur formasını giyen 33 yaşındaki ABD'Li guard James Anderson ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 12:39
Anadolu Efes'te James Anderson ile yollar ayrıldı
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THY Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, James Anderson ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "4 sezondur kulübümüzün formasını terleten, #BackToBack yapan tarihi kadroda yer alan ve formamızla pek çok şampiyonluk yaşayan James Anderson'a katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz."

EFES'TE 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

33 yaşındaki oyun kurucu Anadolu Efes'te 2 Euroleague, 2 ING Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı.


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