Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu devirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 90-80 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
İki takım son olarak 5 Nisan'da EuroLeague’de karşı karşıya gelmiş ve Anadolu Efes rakibini 82-80 mağlup etmeyi başarmıştı.
Ligde oynanan mücadele 90-80 Anadolu Efes lehine sona erdi.
SHANE LARKIN'DEN 22 SAYI
Anadolu Efes'te Shane Larkin 22 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu.
Anadolu Efes, bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde oynadığı 26 karşılaşmada 23 galibiyet elde etti.
Fenerbahçe Beko'nun maç eksiği bulunurken 25 hafta sonunda 21 galibiyet aldı.
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