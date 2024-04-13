Anadolu Efes'in rakibi Virtus Bologna kendi evinde kayıp!

Anadolu Efes'in EuroLeague play-in'deki rakibi Virtus Bologna, ligin son haftasında kendi evinde ağırladığı Baskonia'ya 95-91 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:39
Anadolu Efes'in rakibi Virtus Bologna kendi evinde kayıp!
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THY EuroLeague'in son hafta karşılaşmasında Baskonia deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup etti.

MARKUS HOWARD'DAN RESİTAL

Baskonia'da Markus Howard attığı 34 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Baskonia bu galibiyetle normal sezonu 8. sırada bitirip Maccabi Tel-Aviv ile eşleşirken, Virtus Bologna ise 10. sırada bitirip Anadolu Efes'in rakibi oldu.


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