Anadolu Efes'in rakibi Virtus Bologna kendi evinde kayıp!

Yayınlanma: 13.04.2024 - 09:39

Güncelleme: 13.04.2024 - 09:39

THY EuroLeague'in son hafta karşılaşmasında Baskonia deplasmanda konuk olduğu Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup etti.

MARKUS HOWARD'DAN RESİTAL

Baskonia'da Markus Howard attığı 34 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Baskonia bu galibiyetle normal sezonu 8. sırada bitirip Maccabi Tel-Aviv ile eşleşirken, Virtus Bologna ise 10. sırada bitirip Anadolu Efes'in rakibi oldu.