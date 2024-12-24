Anadolu Efes'ten Merkezefendi'ye 33 sayı fark!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.

Anadolu Efes'ten Merkezefendi'ye 33 sayı fark!
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 00:14

Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen

Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz , Willis 16

1. Periyot: 17-25

Devre: 34-53

3. Periyot: 56-75


Etiketler: #anadolu efes #Yukatel Merkezefendi Belediyesi #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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