Anadolu Efes'ten Merkezefendi'ye 33 sayı fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.
Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 96-63 mağlup etti.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Duhan Köyiçi
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Arca Tülüoğlu 3, Cook 16, Vanwijn 7, Bleijenbergh 12, McLemore 14, Said Emre Yosmaoğlu 4, Berke Aygündüz 7, Ata Engin, İsmail Karabilen
Anadolu Efes: Nwora 15, Bryant 10, Thompson 3, Poirier 6, Ercan Osmani 6, Beaubois 10, Rıdvan Öncel 2, Doğuş Özdemiroğlu 4, Burak Can Yıldızlı 3, Oturu 21, Erkan Yılmaz , Willis 16
1. Periyot: 17-25
Devre: 34-53
3. Periyot: 56-75
Spor Haberleri
- Kayserispor-Galatasaray maçı sonrası tutuklama!
- Anadolu Efes'ten Merkezefendi'ye 33 sayı fark!
- Portekiz Ligi'nde yeni lider Benfica
- PSG'den Isak'a 100 milyon Euro!
- Piatek, yılı zirvede tamamladı!
- TFF'den Jose Mourinho'ya geçmiş olsun mesajı!
- Fenerbahçe'den yabancı hakem talebi
- Adana Demirspor, 2. galibiyetini aldı!
- 4 gollü maçta Başakşehir ve Kasımpaşa yenişemedi
- Arda Güler, La Liga'da ayın futbolcusu seçildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Meyve suyu devi konkordato ilan etti
- Erdoğan'dan 'emekliler' açıklaması
- Can Grubu'ndan 'şimdi ne olacak' sorusuna yanıt!
- ABD’nin Colani’den beş talebi
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
- Belgrad Ormanları yapılaşmaya mı açılacak?
- Özel: Hepimizin vicdanlarını sızlattı
- Kuzey Altuğ'dan korkutan haber! Çağla Şıkel paylaştı
- 'Erdoğan’ın programıyla ilişkisi var mı?'