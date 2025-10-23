Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail’de geri sayım başladı

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluşmaya hazırlanıyor. 14-15-16 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyon, Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuruyla doğaseverlere ve koşuculara eşsiz bir deneyim yaşatacak.

MAVİDEN YEŞİLE UZANAN BÜYÜLEYİCİ ROTA

“Maviden Yeşile Bir Yolculuk” temasıyla bu yıl yeniden koşulacak organizasyon, doğal zenginlikleri ve tarihi atmosferiyle Marmaris’in eşsiz güzelliklerini gözler önüne serecek.

Gökova Körfezi’nden Datça Yarımadası’na, Akdeniz’in büyüleyici manzaraları eşliğinde uzanan rotalar, 12 bin yıllık geçmişe sahip bölgede Büyük İskender’in izlerini taşıyor. Marmaris; maviyle yeşilin iç içe geçtiği doğasında, sporculara yalnızca bir yarış değil, doğayla iç içe unutulmaz bir yolculuk sunacak.

YENİ PARKURLARLA DAHA GÜÇLÜ BİR DÖNÜŞ

Mint Organizasyon tarafından geçen yıl ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, bu sene yenilenen parkurlarıyla daha kapsamlı bir deneyim vadediyor.

Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırlanan 100K parkuru, zorlu etapları ve doğal güzellikleriyle öne çıkarken; geçen yılın en uzun etabı olan 78K, bu yıl yapılan revizyonla 70K olarak yeniden tasarlandı.

Bu etaplara ek olarak 48K, 30K, 16K ve 5K etapları da her seviyeden koşucuya katılım olanağı sunacak.

Katılımcılar, Marmaris sahilinden başlayarak Mezargediği ve Yeşil Belde üzerinden doğanın kalbine ulaşacak; Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı ve Balan Dağı gibi noktalardan geçerek yeniden denizle buluşacak.

Bu yılın en uzun rotası olan 100K parkuru, Anadolu Sigorta’nın “Ormanın Gözleri” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulan Palamuttepe Yangın Gözetleme Kulesi’nden geçerek, orman yangınlarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

100K ULTRA TRAIL: EN UZUN VE ZORLU PARKUR

En uzun parkur olan 100 kilometrelik Ultra Trail, 15 Kasım sabahı saat 07:00’de Atatürk Heykeli önünden start alacak. Bu parkur 3.776 metre yükselti kazanımı ve %60 patika, %35 single track, %5 asfalt zeminle sporculara hem teknik hem de dayanıklılık açısından zorlu bir mücadele sunarken parkuru maksimum tamamlama süresi 22 saat olarak belirlendi.

70K ADVANCED TRAIL: ULTRA TRAIL HEYECANI

70 kilometrelik Advanced Trail parkuru da 15 Kasım saat 07:00’de başlayacak. 2.840 metre yükselti kazanımı ve patika, single track ve asfalt karışımı zeminle katılımcılara heyecanlı ve rekabet dolu bir parkur sunuluyor. Parkuru maksimum tamamlama süresi 15 saat.

48K MEDIUM TRAIL: ORTA MESAFE MÜCADELESİ

48 kilometrelik Medium Trail, 15 Kasım sabah 08:00’de start alacak. 1.480 metre yükselti kazanımı ve %70 patika, %25 single track, %5 asfalt zeminle, katılımcılara hem teknik hem keyifli bir deneyim yaşatacak. Maksimum tamamlama süresi 12,5 saat olarak belirlendi.

30K EPIC TRAIL: ORTA-İLERİ SEVİYEYE HİTAP EDİYOR

30 kilometrelik Epic Trail, 15 Kasım saat 08:00’de Atatürk Heykeli’nden başlayacak. 870 metre yükselti kazanımı ve patika, single track, asfalt kombinasyonu ile sporculara meydan okuyan bir parkur sunuyor. Maksimum süre 7,5 saat.

16K SHORT TRAIL: BAŞLANGIÇ VE KEYİF PARKURU

16 kilometrelik Short Trail, 15 Kasım saat 09:00’da start alacak. 390 metre yükselti kazanımı ve %65 patika, %5 single track, %30 asfalt zeminle hem yeni başlayan hem deneyimli koşucular için ideal bir parkur olarak öne çıkıyor.

5K ROOKIE TRAIL: YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN

5 kilometrelik Rookie Trail, 16 Kasım sabahı saat 08:00’de başlayacak. 130 metre yükselti kazanımı ve %65 patika, %35 asfalt zemin ile kısa ama eğlenceli ve güvenli bir deneyim sunuyor. Koşuya yeni başlayanlar için tasarlanan parkur, Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

KÜÇÜK ADIMLAR, BÜYÜK MACERA

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail, genç sporcuları da yarış heyecanına dahil ediyor. Etkinlik kapsamında düzenlenen Çocuk Koşusu, 16 Kasım sabahı Atatürk Heykeli önünden start alacak.

Kayıtlar sabah 09:00-10:00 saatleri arasında yapılacak ve yarış 10:00’da start alacak. Minik katılımcılar, Marmaris’in doğal güzellikleri eşliğinde güvenli ve eğlenceli bir parkurda koşacak. Aileler ve izleyiciler, çocukların bu heyecan dolu anlarına tanıklık ederek onları destekleme fırsatı bulacak.

Organizasyon, Çocuk Koşusu ile hem sporun erken yaşta benimsenmesini teşvik etmeyi hem de katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

GÜÇLÜ DESTEKÇİLERLE DAHA GENİŞ KATILIM

14-15-16 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle hayata geçirilecek.

Organizasyonun isim sponsoru Anadolu Sigorta, ana sponsorları ise Marmaris Belediyesi ve Brooks Türkiye oldu.

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay, yarışla ilgili şunları paylaştı:

“Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail’in ikinci yılı için geri sayım başladı ve starta az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz yıl organizasyonun ilk etabı büyük bir ilgi görmüş ve sporculardan çok olumlu geri dönüşler almıştık. Bu yıl da katılımcıların isteklerini dikkate alarak parkurlarda bazı düzenlemeler yaptık. Anadolu Sigorta’nın 100. yılına özel hazırladığımız 100K parkuru, yarışa ayrı bir enerji kazandırıyor. Ayrıca ultra trail tutkunları için yeni bir meydan okuma sunuyor ve kayıtlarımız da devam ediyor. Patika, single track ve asfalt etaplardan oluşan rotalar, sporculara hem teknik bir mücadele, hem de doğa içinde unutulmaz bir deneyim sağlayacak. Bu yıl da altı farklı parkurda, maviden yeşile uzanan muhteşem manzaralar eşliğinde koşmanın heyecanını birlikte yaşayacağız.”