Anastasios Bakasetas attı: Finlandiya alt lige düştü!

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti.

Anastasios Bakasetas attı: Finlandiya alt lige düştü!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.11.2024 - 09:58

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 6. hafta maçında Finlandiya ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Helsinki Olimpiyat Stadyumu'nda mücadeleyi konuk ekip Yunanistan 2-0 kazandı.

Yunanistan'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Anastasios Bakasetas ve 56. dakikada Christos Tzolis kaydetti.

FİNLANDİYA KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Yunanistan, 15 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı.

Finlandiya ise 6 maçta 0 puanla grubu sonuncu bitirdi ve C Ligi'ne düştü.


Etiketler: #anastasios bakasetas #Yunanistan #finlandiya #uefa uluslar ligi

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