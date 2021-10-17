Anastasios Bakasetas: "Harika mücadele ettik"
Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Fenerbahçe maçının ardından görüşlerini dile getirdi.
Trabzonsporlu Bakasetas, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Bakasetas "Takımın kazanması benim için çok daha önemli. Takım kazandıysa ve ben gol attıysam mutluluğum katlanıyor. Harika mücadele ettik ve önemli bir galibiyet elde ettik." dedi
Kolbastı oynamalarıyla ilgili konuşan Bakasetas "Abdüş'ün ricası üzerine kolbastı yaptım. İyi dans eden biri değilim." ifadelerini kullandı.
Bakasetas ayrıca "Takıma adaptasyon konusunda buradaki herkesin inanılmaz yardımı ve desteğini gördüm. Bu kadar inancı görünce buna karşılık vermeye çalışıyorsunuz. Adaptasyonumun kısa sürmesinin nedenlerinden biri Yunanistan'da büyük bir takımda oynamamdır. Bunun da bana çok yardımı oldu." diye konuştu.
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