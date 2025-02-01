Anderlecht nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht hangi ülkenin takımı? Anderlecht'in oyuncuları kimler? Anderlecht'in puan durumu nasıl?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe RCS Anderlecht ile eşleşti. Bunun üzerine Anderlecht sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Peki, Anderlecht nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht hangi ülkenin takımı? Anderlecht'in oyuncuları kimler? Anderlecht'in puan durumu nasıl?

Anderlecht nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht hangi ülkenin takımı? Anderlecht'in oyuncuları kimler? Anderlecht'in puan durumu nasıl?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:24

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Avrupa futbolunun köklü takımlarından Anderlecht ile eşleşti. Peki, Anderlecht nerenin takımı? Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht hangi ülkenin takımı? Anderlecht'in oyuncuları kimler? Anderlecht'in puan durumu nasıl?

ANDERLECHT NERENİN TAKIMI?

Belçika'nın köklü kulüplerinden biri olan RSC Anderlecht Belçika Pro League'in en başarılı ekiplerinden biri olan mor-beyazlılar, daha önce birçok kez lig şampiyonluğu yaşarken, Avrupa kupalarında da adını duyurmayı başardı. 

ANDERLECHT NE ZAMAN KURULDU?

RSC Anderlecht, Belçika'nın futbol takımıdır. Kulüp, Brüksel bölgesinde yer alan Anderlecht semtinde 1908 yılında kurulmuştur. Belçika Pro League'in en başarılı kulüplerinden biri olan Anderlecht, aynı zamanda Avrupa kupalarında da önemli başarılara sahiptir. Kulüp 1908'de kurulmasına karşın, ilk kupasını II. Dünya Savaşı sonrası 1947 yılında kazanmıştır. Kulüp 1935-36 sezonundan bu yana Pro League'de yer almaktadır.

ANDERLECHT'İN OYUNCULARI KİMLER?

Belçika ekibi Anderlecht'in kadrosunda Vertongen, Thorgan Hazard, Kasper Dolberg, Zanka, Leander Dendoncker gibi tecrübeli isimler bulunuyor.


Etiketler: #Anderlecht #fenerbahçe #uefa avrupa ligi #rakip

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