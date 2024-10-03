Rigas FS nerenin takımı? RFS takımının kadro değeri ne?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi RFS'nin, hangi ülkenin takımı olduğu ile merak ediliyor. Peki, Rigas FS nerenin takımı? RFS takımının kadro değeri ne?

Rigas FS nerenin takımı? RFS takımının kadro değeri ne?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.10.2024 - 09:30

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında sahasında PAOK takımını 3 golle mağlup ederek hanesine 3 puan yazdıran Galatasaray, RFS takımına konuk oluyor. Sosyal medyada yurttaşlar RFS'nin nerenin takımı olduğunu araştırıyor. Peki, Rigas FS nerenin takımı? RFS takımının kadro değeri ne?

RİGAS FS NERENİN TAKIMI?

RFS (Rigas Futbola Skola), Letonya'nın başkenti Riga'da bulunan bir futbol kulübüdür. Kulüp, 1962 yılında kuruldu ve Letonya futbolunun en üst ligi olan Virsliga'da mücadele etmektedir. RFS, son yıllarda Letonya futbol sahnesinde oldukça etkili bir performans sergileyerek, yerel ligde ve uluslararası turnuvalarda önemli başarılar elde etmiştir.

RFS TAKIMININ KADRO DEĞERİ NE?

RFS Takımının kadro değeri 9.3 milyon euro seviyesinde olan takım, UEFA Avrupa Ligi'nin en düşük kadro değerine sahip takımları arasında bulunuyor.


Etiketler: #Rigas FS #galatasaray #uefa avrupa ligi

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