Anderson Talisca, Fenerbahçe için geliyor!
Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Anderson Talisca bugün (pazartesi) akşam saatlerinde İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Anderson Talisca'ya artık kavuşuyor.
Sarı-lacivertliler, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı.
İSTANBUL'A GELİYOR
Talisca, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için İstanbul'a gelecek.
Sporx'in haberine göre 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak için bugün (pazartesi) saat 20.45 - 21.00 sularında İstanbul'a inecek.
Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.
KIZ ARKADAŞINDAN PAYLAŞIM
Anderson Talisca'nın kız arkadaşı Carolaine Freitas, sosyal medya hesabından Suudi Arabistan'a veda etti.
Carolaine Freitas yaptığı paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Suudi Arabistan. Ailem burada çok mutluydu. Kalbimizde sonsuza dek yer edecek inanılmaz anlar ve eşsiz deneyimler yaşadık" notunu düştü.
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