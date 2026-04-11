Anderson Talisca, rekor için geri sayımda!

11.04.2026 22:22:00
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, 4 gol daha atması halinde kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, kariyer rekoru için geri sayıma geçti.

Brezilyalı futbolcu, Kayserispor maçında attığı iki golle birlikte bu sezon toplamda 23 gole ulaştı. Talisca, 4 gol daha atması halinde rekor kıracak ve kariyerinin en golcü sezonuna ulaşacak.

Öte yandan Talisca'nın gol attığı Kayserispor maçının ardından dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın skor katkısı yaptığı tüm lig maçlarını kazandı.

Sarı-lacivertliler, Talisca'nın skor katkısı yaptığı karşılaşmalarda tek puan kaybını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Ferencvaros maçında yaşadı.

