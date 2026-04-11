Zirve yarışında hata yapmadı... Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki 4-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada N'Golo Kante, 60. dakikada Anderson Talisca, 62. dakikada Dorgeles Nene ve 87. dakikada Anderson Talisca attı.

Konuk ekip Fenerbahçe'de gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, gelecek hafta Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazandı ve bu alanda kulüp tarihinin en uzun serisine imza attı. Öte yandan sarı-lacivertliler, Kayserispor ile oynadığı son 13 maçta yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Fenerbahçe, bu sonucun ardından ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı. 66 puana yükselen sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile puan farkını 1'e düşürdü. [Galatasaray: 28 maç 67 puan] Süper Lig'de küme düşme hattında yer alan Kayserispor, Fenerbahçe mağlubiyeti sonraı 23 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe, sahasında Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

Karşılaşmadan dakikalar | Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

89' Onugha'nın yerden içeriye çevirdiği topta Cardoso ayak içi bir vuruş gerçekleştirdi ancak top direğin dibinden dışarıya gitti.

86' GOL | Paslaşarak kullanılan kornerde açılan ortada Talisca kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

82' Kayserispor'da Chalov yerine Onugkha oyuna dahil oldu.

81' Fred'in Kayseri ceza sahasına gönderdiği top direkt olarak Bilal'in kucağına gitti.

76' Cardoso'nun ortasında Kayserilisporlu futbolcu topu indirmek istedi ancak Fred araya girerek uzaklaştırdı.

75' Fenerbahçe'de Kante yerine Fred oyuna dahil oldu.

74' Görkem Sağlam'ın uzaklardan çektiği şutu Ederson yumruklayarak uzaklaştırdı.

72' Fenerbahçe'de Nene yerine Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

71' Ramazan Civelek ceza alanı dışından bir vuruş denedi ancak direkt olarak dışarıya gitti.

68' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Semedo yerine Mert ve Cherif yerine Musaba oyuna dahil oldu.

67' Görkem Sağlam, Talisca'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

64' Kayserispor'da üç oyuncu değişikliği birden; Dorukhan yerine Benes, Katongo yerine Mane ve Bannasser yerine Görkem Sağlam oyuna dahil oldu.

62' GOL | Nene, Brenet'in attığı pasta arayarak girerek kaptığı topu ağlara gönderdi ve farkı 3'e çıkardı.

60' GOL | Brown'ın önüne bıraktığı topta Talisca şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

55' Cardoso'nun açtığı ortaya Furkan Soyalp kafa vuruşu yaptı ancak kaleyi bulamadı.

49' Kayserispor, içeriye çevrilen topta Fenerbahçe savunmasının topu kontrol edememesi sonrası tehlikeli geldi ancak savunma son anda uzaklaştırdı.

48' Talisca baskıyla topu kazanarak Cherif'e gönderdi, Cherif ceza sahasına yerden pas göndermek istedi ancak savunma izin vermedi.

47' Kante hızlı bir şekilde yarı sahayı geçmek isterken Bennasser formasından çekerek durdurdu ve sarı kart gördü.

46' Kayserispor'da Makarov yerine Ramazan Civelek oyuna girdi.

46' Fenerbahçe'de Skriniar yerine Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.

45' Fenerbahçe'nin golünden sonra Ederson'un başına atılan cisimler sonrası sağlık ekibi sahaya dahil oldu.

45' GOL | Fenerbahçe ilk yarının uzatma dakikalarında öne geçti. Kullanılan köşe vuruşunda arkaya seken topa ceza sahası dışından düzgün bir vuruş yapan Kante, kaleci Bilal'i mağlup etti.

43' Talisca, önüne düşen top sonrası şut denedi ancak kaleyi bulamadı.

39' Chalov, ceza sahasına ara pası denedi ancak Oosterwolde kademeye girerek topu kontrol etti.

35' Guendouzi ayağa kalktı ancak itirazlara devam ediyor. Fenerbahçe yedek kulübesinde Fred sarı kart gördü.

34' Ederson itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

33' Makarov, topsuz alanda Guendouzi'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Fenerbahçeli oyuncular kırmızı kart bekliyor.

31' Ederson savunma arkasına atılan pası açılarak kontrol etti.

27' Kerem, ceza sahasındaki Cherif'e göndermek istedi ancak Kayserispor savunması başarılı şekilde uzaklaştırdı.

26' Oosterwolde, Makarov'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Rizespor maçında cezalı duruma düştü.

22' Chalov şut denemek istedi ancak topu ayağının altından kaçırdı.

16' Katongo çok uzaklardan şut denedi ama Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

15' Kerem'in sol kanattan denediği orta, direkt olarak Bilal'in kucağına gitti.

12' Brown üst üste 2 şut denedi. İlk şutu kaleciden döndü, ikinci şutu ise savunmaya çarparak kornere gitti.

9' Kerem sol kanattan ortayı çevirdi ama Bilal yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

8' Nene önce çalım attı sonra yerden içerideki Guendouzi'ye topu çevirdi ancak Guendouizi'nin şutu üstten auta gitti.

5' Kante'nin Semedo'nun koşu yoluna attığı pas hızlı kaldı ve dışarıya gitti.

3' Archie Brown'ın sol kanattan yaptığı orta direkt dışarıya gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.