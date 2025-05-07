Anderson Talisca'dan Brezilya Milli Takımı açıklaması: 'Adil bir teknik direktör bulunduğunda...'

Yayınlanma: 07.05.2025 - 12:46

Güncelleme: 07.05.2025 - 12:46

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Milli takım hakkında konuşan Talisca'nın ifadeleri şu şekilde:

"Milli takımı devralan teknik direktörün istediğini yapma yetkisine sahip olması gerektiğini düşünüyorum."

"ADİL BİR TEKNİK DİREKTÖR BULUNDUĞUNDA..."

"Bugün futbolu izleyenler ve futbol oynayanlar olarak, milli takımı devralan teknik direktörlerin kendi söz hakkına sahip olmadığını görebiliyoruz. Belki teknik direktör başka bir şey istiyor ancak yapamıyor. Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocasının belli bir güce sahip, çok büyük bir isim olması gerektiğini düşünüyorum."

"Milli takım ve geleceğim için çok fazla hayalim var. Bunu sürekli aklımda bulunduruyorum. Brezilya Milli Takımı önemli bir eşikten geçiyor. Milli takım için adil bir teknik direktör bulunduğunda her şeyin yoluna gireceğini, çağırılacağımı düşünüyorum."

38 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Bu sezon Fenerbahçe ve Al Nassr formalarını terleten Anderson Talisca, çıktığı 38 maçta 20 gol attı ve 1 asist yaptı.