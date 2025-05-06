Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş açıklaması!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 21:00

Güncelleme: 06.05.2025 - 21:00

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın ameliyat olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

"Geçmiş olsun Mert Hakan Yandaş

Futbol A Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, sol ayak bilek eklemindeki enfeksiyon kontrol altına alınamadığından artroskopik debridman ameliyatı olmuştur.

Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."