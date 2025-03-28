Anderson Talisca'dan Süper Lig'de ilk!
Bodrum FK maçında penaltıdan ağları bulan Fenerbahçeli Anderson Talisca, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.
Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Bodrum FK maçında bir ilk yaşadı.
Fenerbahçe, Bodrum FK maçında 44. dakikada Mert Müldür'ün düşürülmesi sonrası penaltı kazandı.
Penaltıda topun başına geçen Anderson Talisca, 45. dakikada yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Brezilyalı futbolcu, Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltıdan gol attı.
Etiketler: #anderson talisca #fenerbahçe #Bodrum FK
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