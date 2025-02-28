Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho, Talisca’yı herhalde bu maça saklamış!'

"YILDIZLAR SAHNE ALDI"

Koray Durkal: "İrfan Can Kahveci dün Tadic’in yerine ilk 11’de başladı. Varlığını o kadar iyi hissettirdi ki ilk iki golde onun imzası var. Bu dizilişte İrfan Can için en iyi pozisyon forvet arkası diyebiliriz. En-Nesyri ve Talisca’nın arkasında sezonun en iyi 45 dakikasını bu pozisyonda oynadı. Maç içinde Talisca için iki şey söylemekte fayda var. Fiziksel olarak atletizm özelliklerinden hala çok uzakta. İkili mücadelelerde hala zayıf. Ancak attığı ikinci gol şunu gösterdi ki beklenmedik anlarda onun sol ayağı pek çok sorunu çözmeye yetiyor." (Hürriyet)