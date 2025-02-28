Spor yazarları Gaziantep FK - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Mourinho, Talisca’yı herhalde bu maça saklamış!'
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ettiği maçı yorumladı.
"TALİSCA'YI SAKLAMIŞ!"
Hilmi Türkay: "Galatasaray maçında Talisca’yı sahada görmeyince şaşırmıştım. Son 7 dakika oyuna girdi. Brezilyalı böyle maçlar için alınmadı mı? Dün Gaziantep maçında Talisca 11’deydi, 2 şık gol attı. Mourinho, Talisca’yı herhalde bu maça saklamış! Sayın hocam dün yaptığını keşke derbide yapsaydın, katkı sağlayacağına inandığımız Talisca’ya yeterli şansı o gün verseydin. Fenerbahçe’nin önünde Antalya, Rangers maçları var. Bakalım Talisca için Mourinho’nun kararı ne olacak? Sarı-Lacivertliler, Gaziantep’i rahat yenip kupada lider olarak turladı. Nesyri’nin golü jeneriklik, alkışı hak ediyor." (Cumhuriyet)
"YILDIZLAR SAHNE ALDI"
Koray Durkal: "İrfan Can Kahveci dün Tadic’in yerine ilk 11’de başladı. Varlığını o kadar iyi hissettirdi ki ilk iki golde onun imzası var. Bu dizilişte İrfan Can için en iyi pozisyon forvet arkası diyebiliriz. En-Nesyri ve Talisca’nın arkasında sezonun en iyi 45 dakikasını bu pozisyonda oynadı. Maç içinde Talisca için iki şey söylemekte fayda var. Fiziksel olarak atletizm özelliklerinden hala çok uzakta. İkili mücadelelerde hala zayıf. Ancak attığı ikinci gol şunu gösterdi ki beklenmedik anlarda onun sol ayağı pek çok sorunu çözmeye yetiyor." (Hürriyet)
"EKSİKSİZ UYUM"
Gürcan Bilgiç: "Mourinho maçtan mutlu olacaktır. Çünkü takım değişse bile onun aklındaki kurguyu koruyor, aynı disiplin verimi gösteriyor. Yenilen gole de çok kızacaktır. Bu emeğin, böyle bir hatası olmamalıydı." (Sabah)
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