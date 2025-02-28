Talisca’yı saklamış!

28 Şubat 2025 Cuma

G.Saray maçında Talisca’yı sahada görmeyince şaşırmıştım. Son 7 dakika oyuna girdi. Brezilyalı böyle maçlar için alınmadı mı? Dün G.Antep maçında Talisca 11’deydi, 2 şık gol attı. Mourinho, Talisca’yı herhalde bu maça saklamış! Sayın hocam dün yaptığını keşke derbide yapsaydın, katkı sağlayacağına inandığımız Talisca’ya yeterli şansı o gün verseydin. F.Bahçe’nin önünde Antalya, Rangers maçları var. Bakalım Talisca için Mourinho’nun kararı ne olacak? Sarı-Lacivertliler, G.Antep’i rahat yenip kupada lider olarak turladı. Nesyri’nin golü jeneriklik, alkışı hak ediyor.