Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Son Yazısı / Tüm Yazıları

Talisca’yı saklamış!

28 Şubat 2025 Cuma

G.Saray maçında Talisca’yı sahada görmeyince şaşırmıştım. Son 7 dakika oyuna girdi. Brezilyalı böyle maçlar için alınmadı mı? Dün G.Antep maçında Talisca 11’deydi, 2 şık gol attı. Mourinho, Talisca’yı herhalde bu maça saklamış! Sayın hocam dün yaptığını keşke derbide yapsaydın, katkı sağlayacağına inandığımız Talisca’ya yeterli şansı o gün verseydin. F.Bahçe’nin önünde Antalya, Rangers maçları var. Bakalım Talisca için Mourinho’nun kararı ne olacak? Sarı-Lacivertliler, G.Antep’i rahat yenip kupada lider olarak turladı. Nesyri’nin golü jeneriklik, alkışı hak ediyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Talisca’yı saklamış! 28 Şubat 2025
Avantaj G.Saray’ın 25 Şubat 2025
Tedirginim 23 Şubat 2025

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Barışçı direniş ısrarı ve bir sitem
Özdemir İnce
Özdemir İnce Kürtçe öğretim hakkı
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Pazarlığı açıklayın!
Olaylar Ve Görüşler
Olaylar ve Görüşler: Emperyalizme tokat: 1 MART TEZKERESİ - Mustafa Özyürek
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Mahalle yanarken saç taramıyorum
Sertaç Eş
Sertaç Eş İmamoğlu korkusu
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Eskisi çöpe... ‘Yeni’ dünya düzeni
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Camileri ahıra çevirmek
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Talisca’yı saklamış!
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Askıda buğday ve çiftçinin durumu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler