Andre Onana'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Farklı sebeplerden dolayı kazanamadık'

Trabzonspor'un yeni kalecisi Andre Onana basın toplantısı düzenledi. Deneyimli eldiven, Süper Lig'de 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçıyla ilgili de konuştu.

Andre Onana'nın açıklamaları şöyle:

"Fenerbahçe maçı bizim için çok önemliydi. Kazanmak için oradaydık. Maalesef farklı sebeplerden dolayı kazanamadık. Hakem kararlarıyla ilgili konuşmayı sevmiyorum. Hayatta sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan biri. Kendi yapacaklarımıza odaklanmak istiyoruz. Tabii ki yaşananlar biliniyor. Sadece galibiyetler bir şeyler öğretmez. Bazen mağlubiyetler de size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza çok öğretici bir maç oldu. Bizi birleştiren bir maç oldu."

'ADAPTASYONUM KOLAY OLDU'

"Takıma arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde adaptasyonum kolay oldu. Uzun yıllardır onların yanındaymış gibi hissetmeye başladım. Takımımızın yarışmacı mücadele etmeyi seven bir takım. Hem kendi aramızda hem de rakip ile mücadele ederek kazanmaya çalışıyoruz. Maçın tamamına yakın bölümü 10 kişi oynamak durumunda kaldık. Bu durumda mücadele etmek gerekir. Takım arkadaşlarım da öyle yaptı."

'RAKİBİN TARZINA GÖRE TARZ DEĞİŞTİRMEK ZORUNDASINIZ'

"Pas kalitesi ile alakalı benimde hoşuma giden bir tarz var ama önemli olan takımın ihtiyacı bende buna dikkat ederek oynuyorum. Rakibin tarzına göre tarz değiştirmek zorundasınız. Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum. Genç kalecilerimiz ile ilgili şunu söyleyebilirim; gayet yetenekliler ve çalışıyorlar. Önlerinde çok uzun bir yol. Onlara başarılı olmanız, mücadele etmeniz lazım diyorum. Önemli olan fırsat geldiğinde bunu değerlendirmek lazım. Onlarda bu tren geldiğinde başarılı olmak için çok çalışmaları lazım... Öyle de yapıyorlar zaten."

'İYİ BİR DÖNEM GEÇİRMEK İÇİN BURADAYIZ'

Bireysel bir spor yapmıyoruz. Kolektif bir spor. Kazandığınızda beraber, kaybettiğinizde beraber kaybediyorsunuz. Galibiyet sizlere çok şey öğretmeye bilir. Mutlusunuzdur ve detayları gözden kaçırabilirsiniz. Buradaki kendi kariyerim ile alakalı hem bireysel olarak hem kulübün beklentileri çok yüksek. Kaybedeceklerimiz olacaktır ama kazanacaklarımız daha fazla olacaktır. İyi bir dönem geçirmek için buradayız."