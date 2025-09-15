Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trabzonspor taraftarından TFF binası önünde protesto: 'Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz'

15.09.2025 22:34:00
Trabzonspor'da Fenerbahçe ile oynanan mücadele sonrası tepkiler sürüyor. Bordo-mavili taraftarlar, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonunun önünde toplanarak protesto gerçekleştirdi.

Trabzonspor taraftarları, Trabzon'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu binası önüne protesto gerçekleştirdi.

TFF binası önünde toplanan taraftarlar, "Temiz futbol dediniz bizi karanlığa boğdunuz" pankartı açarken, uzun bir açıklama yaptı.

TFF'ye yapılan talepler şöyle;

"-MHK'nin bugünkü yapısı dağıtılmalı, liyakat ve şeffaflık esas alınarak yeniden yapılandırılmalıdır.

-Hakemlik müessesesi kişisel ilişkilerin değil, objektif kriterlerin belirlendiği bir sistemle yönetilmelidir.

-Türk futbolunun geleceği için hesap verilebilir bir düzen kurulmalıdır.

Biz Trabzonspor taraftarları olarak; haksızlıklara karşı susmayacağız, adalet arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bordo-mavi renklere gönül veren milyonlar olarak, üzerimize düşeni yapıp kulübümüzün hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Türk futbolunu kaosa sürükleyen bu anlayışa karşı, adalet gelene kadar mücadelemiz sürecektir.

Bu arada hatırlatmakta fayda var;

2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Trabzonspor cephesi Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına tepki göstermişti. Onuachu'nun iptal edilen golünün hatalı olduğu yönünde resmi kaynaklardan açıklamalar başkan Ertuğrul Doğan tarafından yapılmıştı.

İlgili Konular: #TFF #trabzonspor #Tepki

