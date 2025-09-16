Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı için flaş hakem iddiası: 'Son anda ne olduysa...'

16.09.2025 09:31:00
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u tek golle mağlup etti. Karşılaşmada hakem kararları tartışma konusu olurken, TFF'nin bu maça aslında başka bir hakemi atayacağı ancak son anda farklı bir karar çıktığı iddia edildi.

NOW Spor'da Ersin Düzen, hakemlere gelen tepkiler sonrası bir araştırma yaptığını ve TFF'nin Fenerbahçe-Trabzonspor maçı için ilk etapta Ozan Ergün'ü düşünmediğini belirtti.

Düzen, "Aslında derbiye Atilla Karaoğlan atanacakmış. Son anda ne olduysa Ozan Ergün bu maçın hakemi oldu" ifadelerini kullandı.

