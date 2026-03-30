Andre Onana'dan Manchester United kararı!

30.03.2026 15:12:00
Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın, yeniden İngiliz ekibinde forma giymek istediği iddia edildi.

Manchester United'da sezon başında kadroda düşünülmeyen Andre Onana'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Ruben Amorim'in görevde olduğu dönemde forma şansı bulamayan Kamerunlu kaleci, kiralık olarak Trabzonspor'a katılmıştı.

Sezonun sona ermesiyle Manchester United'a geri dönecek Onana'nın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı yeni teknik direktör verecek. Athletic'te yer alan habere göre Manchester United'ın yeni teknik direktörünün deneyimli kaleciyi takımda tutma kararı vermesi sürpriz olacak. Ancak haberde, Onana'ın Manchester United'daki kariyerinden vazgeçmediği ve yeniden İngiliz ekibinde oynamak istediği belirtildi.

Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici olarak Manchester United'da teknik direktörlük görevine Michael Carrick getirilmişti. Carrick'le yükselişe geçen Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için avantajlı konumda bulunuyor. Takımın yeni teknik direktörü için henüz net bir karar verilmezken İngiliz basınında çıkan haberlerde Michael Carrick'in de bu görev için adaylardan biri olabileceği öne sürülmüştü.

ONANA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Andre Onana, kalesinde 28 gol gördü. 29 yaşındaki oyuncu 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Onana bu sezon Manchester United'da tek maça çıkarken Lig Kupası'ndaki mücadelede 2 gole engel olamamıştı. Manchester United'a Inter'den transfer olan Andre Onana'nın kontratı 2028'de sona eriyor.

Manchester United'dan Altay Bayındır ve Andre Onana kararı! Manchester United'ın sezon sonunda Andre Onana ve Altay Bayındır ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Andre Onana'dan Türk futbolu yorumu: 'Kalite beklediğimden iyi' Süper Lig ekibi Trabzonspor'un 29 yaşındaki Kamerunlu kalecisi Andre Onana, bordo-mavili kulübün resmi dergisine konuştu. Onana, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Çünkü günün sonunda bunun için oynuyoruz. Kazanmak için oynuyoruz ve kimseden korkmuyorum; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim. Kendimi, kaybeden biri olarak görmüyorum" dedi.
Başakşehir maçı kadrosu belli oldu: Fatih Tekke'den Andre Onana kararı! Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçının 21 kişilik kadrosunu belirledi. Bordo mavili takımın kadrosunda 3 sakat oyuncunun yanı sıra kaleci Andre Onana da yer almadı.