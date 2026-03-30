Andre Onana'dan Manchester United kararı!

Manchester United'da sezon başında kadroda düşünülmeyen Andre Onana'nın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Ruben Amorim'in görevde olduğu dönemde forma şansı bulamayan Kamerunlu kaleci, kiralık olarak Trabzonspor'a katılmıştı.

Sezonun sona ermesiyle Manchester United'a geri dönecek Onana'nın takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili kararı yeni teknik direktör verecek. Athletic'te yer alan habere göre Manchester United'ın yeni teknik direktörünün deneyimli kaleciyi takımda tutma kararı vermesi sürpriz olacak. Ancak haberde, Onana'ın Manchester United'daki kariyerinden vazgeçmediği ve yeniden İngiliz ekibinde oynamak istediği belirtildi.

Ruben Amorim'in ayrılığının ardından geçici olarak Manchester United'da teknik direktörlük görevine Michael Carrick getirilmişti. Carrick'le yükselişe geçen Manchester United, Şampiyonlar Ligi'ne katılım için avantajlı konumda bulunuyor. Takımın yeni teknik direktörü için henüz net bir karar verilmezken İngiliz basınında çıkan haberlerde Michael Carrick'in de bu görev için adaylardan biri olabileceği öne sürülmüştü.

ONANA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Andre Onana, kalesinde 28 gol gördü. 29 yaşındaki oyuncu 6 maçta ise kalesini gole kapattı. Onana bu sezon Manchester United'da tek maça çıkarken Lig Kupası'ndaki mücadelede 2 gole engel olamamıştı. Manchester United'a Inter'den transfer olan Andre Onana'nın kontratı 2028'de sona eriyor.