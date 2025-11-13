Manchester United'dan Altay Bayındır ve Andre Onana kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.11.2025 15:09:00
Manchester United'ın sezon sonunda Andre Onana ve Altay Bayındır ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Manchester United, gelecek yıl yaz transfer döneminde kaleci rotasyonunda değişikliğe gidebilir.

Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Senne Lammens'i kadrosuna katan ve kaleyi Lammens'e emanet eden İngiliz ekibi, Malmö'den 22 yaşındaki genç file bekçisi Melker Ellborg ile ilgileniyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Manchester United'ın, Melker Ellborg'u, Lammens'in yedeği olarak belirlediği belirtildi.

ONANA VE ALTAY BAYINDIR

Haberde, İngiliz ekibinin ayrıca mevcut kalecileri Altay Bayındır ve Andre Onana'ya kalıcı olarak veda edebileceği kaydedildi.

Manchester United, Lammens transferinin ardından Andre Onana'yı kiralık olarak Trabzonspor'a göndermişti.

27 yaşındaki milli file bekçisi Altay Bayındır da Lammens transferine kadar kaleyi korumuş ancak daha sonra yedek kulübesine geçmişti.

