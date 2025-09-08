Andre Onana'nın geliş tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.09.2025 18:06:00
Cumhuriyet Spor
Trabzonspor, Manchester United'dan kaleci Andre Onana'nın trasferini bitirdi. Yıldız eldivenin şehre geliş tarihi belli oldu.

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından Trabzonspor bu sezon için kaleci kiralamaya karar verdi. Bordo mavililer, Manchester United forması giyen Andre Onana ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor oyuncu için İngiliz devine kiralama ücreti ödemeyecek.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Onana'nın maaşını da Manchester United ödeyecek.

GELİŞ TARİHİ BELLİ OLDU

Andre Onana'nın Trabzon'a geliş tarihi de belli oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre tecrübeli eldiven bu hafta perşembe günü Trabzon'da olacak.

Onana, Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde Fenerbahçe karşısında Trabzonspor kalesini koruyacak.

