Ünlü gazeteci duyurdu: Trabzonspor'a Andre Onana müjdesi!

7.09.2025 19:54:00
Trabzonspor, Andre Onana transferi için Manchester United ve Kamerunlu kaleci ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ardından kalesini Andre Onana'ya transfer etmeye hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Bordo-mavililer, Kamerunlu kalecinin kiralık transferi için Manchester United ile anlaşma sağladı.

Manchester United ile anlaşmasının ardından Onana ile görüşen Trabzonspor, 29 yaşındaki futbolcuyla da anlaşma sağladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Onana, Trabzonspor'a transferi için gelecek hafta Türkiye'ye gelecek.

KİRALAMA ÜCRETİ YOK

Trabzonspor, Onana için kiralama bedeli ödemeyecek. Trabzonspor ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, Onana'nın kiralık sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunmuyor.

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli file bekçisinin Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #trabzonspor #transfer #Andre Onana

