Andre Pirlo'dan Okan Buruk ve Mauro Icardi yanıtı

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo, karşılaşmaya ilişkin görüşlerini aktardı. İtalyan teknik direktör, Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması hakkında, "Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 22:30
Andre Pirlo'dan Okan Buruk ve Mauro Icardi yanıtı
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VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili konuşan İtalyan teknik direktör, "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk" dedi.

OKAN BURUK VE MAURO ICARDI YANITI

Fazla gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo "Galatasaray'a çok büyük şanslar vermedik. Maçlarımızda bireysel hata, duran top, penaltı... Bizi bir şekilde gol yemeye itiyor. Bunlara sürekli çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması sorulan Pirlo "Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum" dedi.


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