Galatasaray'da Okan Buruk'tan 2 sürpriz tercih

Yayınlanma: 23.04.2023 - 18:20

Güncelleme: 23.04.2023 - 18:20

Galatasaray'ın kendi sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Okan Buruk'un 2 tercihi dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve devrede oyundan çıkan Mauro Icardi, yedek kulübesinde yer aldı. Okan Buruk'un maçın durumuna göre Icardi'ye görev vereceği, skorun sarı-kırmızılı takım lehine olması halinde Beşiktaş derbisi öncesi risk almayacağı kaydedildi.

Okan Buruk, Mauro Icardi yerine Nicolo Zaniolo'yu ileri uçta tercih etti.

Nicolo Zaniolo

GOMIS YERİNE YUSUF DEMİR

Okan Buruk'un ikinci sürpriz tercihi ise yedek kulübesinde oldu. Bafetimbi Gomis yerine Yusuf Demir maç kadrosuna yazıldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Zaniolo.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Dubois, Midtsjø, Yunus, Berkan, Kaan, Yusuf, Mata, Kazımcan, Mauro Icardi.