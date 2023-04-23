Galatasaray'da Okan Buruk'tan şampiyonluk sözleri
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 3-3 berabere biten Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından görüşlerini aktardı. Buruk, "Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:
"Maça üstün başladık, domine ettik. Maçı öyle de bitirdik. Rakibe üç kere şans verdik, üçü de gol oldu. Futbolda bunlar var, şanssızlık demeyeceğim. Rakibin herhangi bir organizasyonu olmadan 3 gol yedik. Buna üzülüyoruz."
"MAÇI KAZANABİLİRDİK"
"Dördüncü golü bulabilirdik, buna üzülüyoruz. Son dakikalarda rakip ceza sahasına yerleşti ve içinden çıkmadı. Yan ortalarda etkili olamadık. Şutu düşünsek, maçı kazanabilirdik. Oyuncularımı tebrik ederim, çok iyi oynadılar."
"ŞAMPİYON BİZ OLACAĞIZ"
"Fenerbahçe kazanırsa 4 puanlık fark olacak. Şu an 7 puan öndeyiz. Doğru oyunu ortaya koyarsak, şampiyon biz olacağız."
"DERBİLERİN FAVORİSİ OLMAZ"
"Beşiktaş yükselişte. Onların da hedefi var. İnşallah güzel bir maç olur. Derbilerin favorisi olmaz.."
"ICARDI, DERBİDE OLACAKTIR"
"Mauro Icardi'yi çok düşündük. Beşiktaş maçında daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır."
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