Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolları ayıran İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) kulübü Sampdoria ile anlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 19:51
Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!
Abone Ol google-news

Son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.

Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada İtalyan teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


İlgili Haberler

Cagliari yeniden Serie A'da!

Cagliari yeniden Serie A'da!
Serie A'da sıralama kesinleşti

Serie A'da sıralama kesinleşti
Spalletti, Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi

Spalletti, Serie A'da sezonun teknik direktörü seçildi

En Çok Okunan Haberler