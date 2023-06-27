Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu!
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük ile yolları ayıran İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo, İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) kulübü Sampdoria ile anlaştı.
Son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu.
Serie B ekibi Sampdoria, Andrea Pirlo ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada İtalyan teknik direktörle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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