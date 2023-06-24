Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor

Yayınlanma: 24.06.2023 - 12:37

Güncelleme: 24.06.2023 - 12:37

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, sezon sonu takımdan ayrılmıştı.

Deneyimli teknik adamın yeni takımı belli oluyor. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre, Serie A ekibi Lecce'nin 44 yaşındaki teknik direktörle ilgilendiğin söylenirken takımın başına getirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.

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Haberde, teknik direktörlük adayları için Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo'nun da ismi geçse de Andrea Pirlo'nun kulüp yöneticileriyle iyi ilişkilere sahip olmasının avantaj sağladığı belirtildi.

Pirlo, Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkarken 1.29 puan ortalaması elde ederek takımını Süper Lig'de 7. sıraya taşımıştı.