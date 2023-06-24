Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oluyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, sezon sonu takımdan ayrılmıştı.
Deneyimli teknik adamın yeni takımı belli oluyor. İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre, Serie A ekibi Lecce'nin 44 yaşındaki teknik direktörle ilgilendiğin söylenirken takımın başına getirmek için çalışmalara başladığı iddia edildi.
YÖNETİCİLER İLE ARASI İYİ
Haberde, teknik direktörlük adayları için Roberto D'Aversa ve Marco Giampaolo'nun da ismi geçse de Andrea Pirlo'nun kulüp yöneticileriyle iyi ilişkilere sahip olmasının avantaj sağladığı belirtildi.
Pirlo, Fatih Karagümrük'ün başında 34 maça çıkarken 1.29 puan ortalaması elde ederek takımını Süper Lig'de 7. sıraya taşımıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 aydır yoğun bakımdaydı... Özkan Uğur'dan üzen haber
- Rusya'da 'silahlı ayaklanma' çağrısı
- Bankalar Birliği'nden kritik açıklama
- Mehmet Şimşek'ten 'kara para' açıklaması
- 'Kavgasız değişim' çekişmesi
- Altının kilogram fiyatı yükseldi
- Cübbeli Ahmet'in derdi yine kadınlar!
- Erdoğan'a sert tepki: Ulan tırnağı olamazsın sen onun
- Özgür Özel'den 'kurultay' çıkışı
- Tanıklarla birlikte sıfır noktasından Tarsus kazısı